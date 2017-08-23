Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Seçimler 2019'da, vaktinde yapılacaktır. Erken seçim yapma AK Parti döneminde zaten olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır" dedi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamlarda bulundu. CHP liderinin tutuklanacağı ididalarını uydurma olarak niteleyen Bozdağ, 2019'da CHP'nin adayının da Kılıçdaroğlu olacağını iddia etti.



CHP'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU



Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları başları şöyle:



(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddiaları) Bu tamamen CHP'nin uydurduğu, CHP'nin değirmenine su taşıma hedefi güden, hükümeti ve AK Parti'yi haksız bir konuma itmeyi hedefleyen uydurma bir tartışmadır. Tartışmanın kaynağı da bizzat CHP'dir. Olmayan bir şey üzerinden varmış gibi bir algı yaratma gayreti ortaya çıkıyor.



Ben aday değilim" diyor. Çok net söylüyorum, 2019'un CHP adayı Kılıçdaroğlu'dur. Bu "ben iktidar olmak istemiyorum" demektir. Halka gidip ne diye oy isteyeceksiniz. Ben senin partine niye oy vereyim? İktidara talip olmayan bir partiye halk niye oy versin?



ATLETLİ FOTOĞRAF TEPKİSİ



Öyle atletle karavan içerisinde fotoğraf çektirip, 'halkın adamı' diye yandaş medyaya manşet yapılarak halkın adamı olunmuyor. Yaşantınızla, konuşmanızla, her türlü hal ve tutumunuzla halkın adamı olursunuz. Halk sizi kendi adamı kabul eder.





ERKEN SEÇİM İDDİALARI



AK Parti şöyle hesap ediyor, böyle hesap ediyor. 2019'da belediye var hesapları yapıyorlar. 2019'da belediyeler konusunda halkın beklentilerine cevap veren AK Parti, Cumhurbaşkanlığı seçimine daha güçlü girer, onu hesap etmiyor. Erken seçim olmayacaktır. Her sene bir seçim halkı da yoruyor, ülke ekonomisine de ciddi zararlar veriyor. Herkes 2019'a göre hesabını yapsın.



MEMUR ZAMMI



Biz samimi olarak kamu çalışanları adına, bu konudaki hükümetimizin görüşlerini aktardık. Ekonomik durumu kendileri ile paylaştık ve azami bir iyileştirmeyi yaptık.



TAŞERON DÜZENLEMESİ



Taşeron konusu hükümetimizin gündeminde olan bir konu. Bu konuda gerek Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanlığı, gerek Maliye Bakanlığı ve diğer ekonomi ile ilgili bakanların tamamı defalarca toplantılar yaptılar. Değişik kereler Başbakanımızın başkanlığında Bakanlar Kurulu'nda da müzakere edildi. Çalışılması hususunda talimatlar verildi. Çalışılması istenen konular üzerinde ilgili bakanlıklar birlikte çalışıyorlar.



ADİL ÖKSÜZ'ÜN ABD KONSOLOSLUĞU'NDAN ARANMASI



O konuda ben de dinledim. Programdaki açıklamayı yapan avukat arkadaşla da görüştüm. Adil Öksüz'ün üzerine kayıtlı 2 telefon var. Bu telefonlardan birini fiilen kullanıyor, biri başkasının kullandığı telefon. Konsolosluktan yapılan arama fiilen kullandığı telefondan yapılan arama. ABD Konsolosluğu fiilen kullandığı bu numarayı nereden biliyor. Öbür telefon yanında değil, başkası kullanıyor, kullanmıyor da olabilir. En son arayan numara ABD Konsolosluğu'ndan yapılan arama. Evrakta hangi telefon numarası var onun açıklanması lazım. O telefonu fiilen kullandığını nereden biliyor. Öbür telefonda bir arama gözükmüyor.



TEK TİP KIYAFET



Önümüzde hazırlıkları süren çalışma içinde çıkacak KHK'da bu konuda düzenleme yer alacak. Adalet Bakanlığı gerekli çalışmaları yapıp adımları atacaktır.