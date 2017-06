Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Şimdi yürüyüş devam ediyor. İstanbul'a yaklaştıkça 'aman provokasyon olacak, falan filan olacak' diye her gün açıklama yapıyorlar. Kimsenin provoke ettiği yok edeceği de yok. Siz yürüyorsunuz, sizin yürüyüşünüzün güvenliğini kim alıyor, hükümet alıyor" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne ilişkin, "İstanbul'a yaklaştıkça 'aman provokasyon olacak, falan olacak, filan olacak' diye her gün açıklama yapıyorlar. Kimsenin provoke ettiği yok edeceği de yok. Siz yürüyorsunuz, sizin yürüyüşünüzün güvenliğini kim alıyor, hükümet alıyor." dedi.



Bozdağ, Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından köylerde kullanılmak üzere alınan çöp araçlarının hizmete sunulması dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.



Türkiye'nin, bölgesinde huzur ve güven adası olmayı sürdürdüğünü, ekonomisinin de büyüyerek her alanda geliştiğini, sürdürülebilir kalıcı iyileştirmeler sağlayıp yoluna devam edeceğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:



"Ama bundan rahatsız olanlar var. Buradan ifade etmek isterim ki CHP'nin Sayın Genel Başkanı, Türk siyasetine bugüne kadar olmayan yeni bir farklı yaklaşım getirmiştir. Eylemle, muhalefet yapmayı karıştıran bir yaklaşımı var. İktidarın ürettiği programlara, politikalara, projelere eleştirilerini ortaya koyarsınız veya siz ondan daha iyisini toplumun taktirini kazanacak projeler üretirsiniz, milletin huzuruna öyle çıkarsınız. Meclisi kullanırsınız, genel kurulları kullanırsınız, partinizin binalarını, salonları kullanırsınız, meşru zeminleri kullanırsınız ve oradan muhalefetinizi yapar, millete derdinizi anlatır, onların takdirini ve reyini almaya gayret edersiz ama bakın böyle bir muhalefeti bıraktılar. Muhalefet deyince hemen akıllarına eylem yapmak geliyor."



TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinde CHP'lilerin kürsüyü işgal ettiğini anımsatan Bozdağ, "Mecliste kendilerini kürsüye kilitliyorlar, bu muhalefetmiş. Millet seni 'kürsüye kendini kilitle' diye göndermedi. 'Git, Mecliste benim hakkımı savun' diye gönderdi ama onlar kendilerini kilitliyorlar ya da işlerine gelmediği zaman hemen işgal ediyorlar. Kürsüyü, başka yeri işgal ediyorlar." diye konuştu.



Gezi parkı ile ilgili de konuşan Bozdağ, şöyle konuştu:



"Bakıyorsunuz, Gezi hadisesinde terör örgütlerinin cirit attığı olayların içerisinde onların yanı başında CHP’yi görüyorsunuz. Şimdi PKK terör örgütü bu yürüyüşü öven açıklamalar yaptı ve HDP’liler de 'Kandıra’dan itibaren biz de buna katılacağız' dedi. FETÖ’cüler ha keza aynı şekilde. Ben şimdi soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na: Siz, milletle ne zaman ittifak yapacaksınız? Hep bu milletin aleyhine çalışanlarla birlikte görüntü vermekten rahatsız olmuyor musunuz? PKK terör örgütü sizin yaptıklarınızı övüyor, FETÖ’cüler sizin yaptıklarınızı övüyor. Türkiye'nin itibarsızlaştırılması için batıda Amerika'da çalışanlar sizin yaptıklarınızı övüyor. Acaba sormak lazım gelmez mi, 'Türkiye'nin karşısında duran herkes benim yaptıklarımı bu kadar neden övüyor? Yoksa Türkiye'nin aleyhine ben mi bir iş yapıyorum?' diye sormak lazım değil mi?"



Türkiye'yi bölmek için her gün kan döken terör örgütünün övgüsü karşısında, "Ben bunların hoşuna giden hangi sözü söyledim, hangi işi yaptım ki bunlar bugün bunu söylüyor" sorusunun sorulması gerektiğine dikkati çeken Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ama bakın bunların hiçbirisi yok. Şimdi yürüyüş devam ediyor. İstanbul'a yaklaştıkça 'aman provokasyon olacak, falan filan olacak' diye her gün açıklama yapıyorlar. Kimsenin provoke ettiği yok, edeceği de yok. Siz yürüyorsunuz, sizin yürüyüşünüzün güvenliğini kim alıyor, hükümet alıyor. Polislerimiz, jandarmalarımız yol boyunca sizin rahat yürümeniz için her türlü tedbiri alıyor. Eğer yürümeden rahatsız olunsaydı bugün oraya kadar yürüme imkanınız olmazdı ama ne yapılıyor, herhangi bir provokasyon olmayınca, 'orada şu olacak, burada şu olacak' diye milleti tahrik eden, 'orada birtakım hadiseler olsun' diye uğraşan bir yapıyı görüyoruz."



"Ben yalanlamaktan bıktım onlar yalan söylemekten bıkmadılar"



CHP'nin yürüyüşünün Türkiye'nin hayrına olmadığını, başka hesaplar yapıldığını belirten Bozdağ, "Aziz millet buradaki bütün hesabı görüyor ve bunları elbette değerlendirecektir. Milletimiz, işin künhüne vakıftır siyasetçilerden daha çok ama buradan söylüyorum, her gün vatandaşlarımızı tahrik etmek için yeni iftiralar, yalanlar yol boyunca devreye sokulacak gibi gözüküyor. Her gün ayrı bir iftira, ayrı bir yalan. Ben, Adalet Bakanı olarak yalanlamaktan bıktım ama bunlar yalan söylemekten bıkmadılar. Yarın hangisini söyleyecekler, onu da bilemiyoruz ama hep beraber takip edeceğiz, hep beraber göreceğiz. Allah, milletimizin devletimizin bahtını açık etsin, Türkiye'nin aleyhine çalışanlara fırsat vermesin." ifadelerini kullandı.



Bakan Bozdağ, törenden sonra pazar yerini gezdi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.