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Bekir Ercan Van'ın savcılık sorgusu ortaya çıktı

İncirlik Üssü'nün darbeci Tuğgenerali Bekir Ercan Van, 15 Temmuz'da tanker uçakları havalandırma emrini kimden aldığını hatırlamadı. "tanker uçaklarının havalandırılması konusunda askeri telefonda emir aldım" diyen Van, "Bu talimatı kim verdi?" sorusuna "O sırada uyukladığım için kiminle konuştuğumu tam olarak hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

Bekir Ercan Van'ın savcılık sorgusu ortaya çıktı

Darbe girişimi sırasında İncirlik Üssü'nde bulunan ve tanker uçaklarla darbecilerin F16'larına yakıt ikmali yapan Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın savcılık sorgusu ortaya çıktı.

Van, 15 Temmuz'da tanker uçakları havalandırmasına ilişkin ilginç bir savunma yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Bekir Ercan Van'ın ifadesine köşesinde yer verdi.

Savcılık sorgusunda "Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden üste bulunan tanker uçaklarının havalandırılması konusunda askeri telefonda emir aldım" diyen Van, "Bu talimatı kim verdi?" sorusuna ise “O sırada uyukladığım için kiminle konuştuğumu tam olarak hatırlamıyorum” yanıtını verdi.

Darbe girşiminin öne alınmasından sonra Van,'ın bütün ekibine "hemen üsse gelmeleri emrini" verdiği ortaya çıkmıştı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #incirlik üssü #bekişr ercan van
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