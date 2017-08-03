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Bekir İrtegün'den FETÖ ile ilgili ilk açıklama

Telefonunda Bylock olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan futbolcu Bekir İrtegün, yazılı bir açıklama yaptı. İrtegün’ün savcıya ismini verdiği şahıslar arasında eski futbolcudan aktif futbolcuya, yöneticiden teknik adama kadar 20’ye yakın isim olduğu iddia edilmişti.

Bekir İrtegün'den FETÖ ile ilgili ilk açıklama

Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan futbolcu Bekir İrtegün'ün itirafçı olduğu ve savcılığa çok sayıda isim verdiği ileri sürülmüştü. İrtegün, son dönemde yaşananlarla ilgili bir açıklama yaparak adının Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile anılmasına tepki gösterdi.

İşte İrtegün'ün resmi Twitter sayfasından yaptığı o açıklama:

Etiketler; #bekir irtegün #fetö #bylock #itiraf
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