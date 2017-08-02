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Bekir İrtegün itirafçı oldu, her şeyi bir bir anlattı, isim verdi

Telefonunda ByLock çıkan eski Başakşehirli futbolcu Bekir İrtegün, polise ve savcıya Türk futbol dünyasındaki FETÖ’cüleri bir bir anlattı. İrtegün, ByLock’u spor imamının, “sana dua göndeririz” diye yüklediğini söyledi

Bekir İrtegün itirafçı oldu, her şeyi bir bir anlattı, isim verdi

Medipol Başakşehir Spor Kulübü ile yurt dışına çıkmaya hazırlandığı sırada Atatürk Havalimanı'nda pasaportunun iptal edildiğini öğrenen ünlü futbolcu Bekir İrtegün savcılığa başvurdu. Bylock kullandığı için gözaltına alınan İrtegün savcılığa samimi itiraflarda bulundu. İrtegün'ün itirafçı olarak ifadesi alındı. 

SPOR İMAMI DA FİRARDA

Akşam gazetesinin haberine göre, İrtegün'ün, İstanbul'da gece hayatına düşmemek için cemaate yakınlaştığını söyleyerek, cep telefonuna ByLock'u yükleyen kişinin de FETÖ'nün spor imamı olduğunu anlattı. İrtegün, ismini verdiği spor imamının, 17/25 Aralık'ın ardından ‘dua göndeririz kamplarda kendini yalnız hissetmezsin’ diyerek ByLock yüklediğini söyledi. Spor imamının da firari olarak arandığı öğrenildi. İrtegün, maçlar nedeniyle sohbetlere gidemiyordum dedi.

ÖYLE İSİMLER VERDİ Kİ...

İrtegün'e, Fenerbahçe Spor Kulübüne yönelik yapılan şike kumpası da soruldu. İrtegün'ün bu sorulara, "cemaatin benden bu yönde bir talebi olmadı" dediği öğrenildi. İrtegün savcıya öyle isimler verdi ki itirafçı kabul edilerek serbest bırakıldı. Savcılık, itirafçı olan İrtegün'ün ifadelerinin içeriği konusunda Türk Milli Takımı ve spor camiasının zarar görmemesi için gizli kalmasına özen gösterdiği öğrenildi. Savcılık FETÖ’cülerle ilgili soruşturmayı derinleştirme kararı aldı. Operasyon önümüzdeki günlerde Türk futbolunun önemli isimlerine uzanabilir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bekir irtegün #bylock #başakşehir #fetö #spor
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