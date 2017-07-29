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Bekir İrtegün mahkemeye sevk edildi

Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Bekir İrtegün mahkemeye sevk edildi

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu 'ByLock' haberleşme programın kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Daha öncede pasaportuna el konulmuş yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı.

Sabah gazetesinin haberine göre, İrtegün hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliği suçlaması bulunurken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ünlü futbolcu İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ergün Güçlü tarafından işlemleri yapılacak olan İrtegün, sorguya alındı. Ünlü futbolcunun tutuklamaya sevk edilip edilmeyeceğine Soruşturma Savcısı Ergün Güçlü karar verecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bekir irtegün #bylock #başakşehir #fenerbahçe #fetö
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