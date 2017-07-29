Dünya şampiyonu, Vatan Partisi'ne katıldı
Dünya şampiyonu, Vatan Partisi'ne katıldı
44'üncü nöbet tutuldu: Askeri okullar açılsın
44'üncü nöbet tutuldu: Askeri okullar açılsın
Ünlü oyuncu kaza geçirdi, İstanbul'a sevk edildi
Ünlü oyuncu kaza geçirdi, İstanbul'a sevk edildi
ByLock'tan gözaltına alınan ünlü futbolcu hakkında flaş karar
ByLock'tan gözaltına alınan ünlü futbolcu hakkında flaş karar

Bekir İrtegün serbest bırakıldı

Futbolcu Bekir İrtegün serbest bırakıldı. İrtegün, Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve savcılığa sevk edilmişti.

Bekir İrtegün serbest bırakıldı

"ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Bekir İrtegün'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı. Futbolcu İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ergün Güçlü tarafından işlemleri yapılacak olan İrtegün, sorguya alındı.

Ünlü futbolcunun tutuklamaya sevk edilip edilmeyeceğine Soruşturma Savcısı karar verdi.

İrtegün hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliği suçlaması bulunuyor.

Futbolcunun daha öncede pasaportuna el konulmuş yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre İrtegün, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.                     

ulusal.com.tr

Etiketler; #bekir irtegün #bylock #başakşehir #fenerbahçe #fetö
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak büyükelçi oldu
Sonraki Haber
Profesör Kadıoğlu'ndan korkutan uyarı: Mümkün olsa İstanbul'u terk ederim
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.