"ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Bekir İrtegün'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı. Futbolcu İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ergün Güçlü tarafından işlemleri yapılacak olan İrtegün, sorguya alındı.
Ünlü futbolcunun tutuklamaya sevk edilip edilmeyeceğine Soruşturma Savcısı karar verdi.
İrtegün hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliği suçlaması bulunuyor.
Futbolcunun daha öncede pasaportuna el konulmuş yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı.
SERBEST BIRAKILDI
Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre İrtegün, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ulusal.com.tr
Futbolcu Bekir İrtegün serbest bırakıldı. İrtegün, Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve savcılığa sevk edilmişti.
"ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Bekir İrtegün'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı. Futbolcu İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
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