Belediye kanunu nasıl olacak?

Belediyeler kanununda değişiklik için Ak Parti taslak hazırladı. Muhalefetle uzlaşı arayışını başlattı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 11 Eylül'de 30 Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası belediyeler kanunun değiştirilmesi gündeme geldi. Bunun için kolları sıvayan iktidar partisi bir taslak hazırladı.



Taslakta büyükşehir genel sekreterinin Cumhurbaşkanının onayıyla atanması yer aldı. Belediye başkanları ya da meclis üyeleri tek şirketten maaş alması da hedeflendi. 31 Mart sonrası sıkça gündeme gelen akraba görevlendirmelerine de sınırlama getirilmesi planlandı. Ayrıca, imar yetkilerinin belediye meclislerine devredilmesi gündeme getirildi. Hali hazırda bu yetki belediyelerle birlikte Çevre Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ile Tarım ve Orman bakanlığı gibi kurumların elinde bulunuyor.

Ak Parti, Ocak ayında Meclis'e sunulması beklenen düzenlemeler için muhalefetin de onayını almak istiyor.



Çalışmalara ilk başlandığında CHP ile temas kurulmuştu. Gelinen nokta itibariyle bu hafta içinde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile yeni bir görüşme yapacak. Görüşmede hazırlıklar ele alınacak.

Ancak CHP, Ak Parti'nin hazırladığı teklifin taleplere yanıt vermediği görüşünde. CHP'li Seyit Torun, görüşlerini yazılı bir şekilde ileteceklerini söyledi. Torun, "Amaç belediyelerin daha etkin, daha verimli hizmet vermesini sağlamaksa burada parti ayrımı olmaz" değerlendirmesi yaptı.

ulusal.com.tr