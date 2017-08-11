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Berat Albayrak: Enerji açısından işbirliğimizi sıkıntıya sokacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin bağımsızlık için referandum konusunda adım atmasını eleştirdi. Albayrak, “Kürt yönetiminin referandumla ilgili attığı adımlar enerji açısından işbirliğimizi sıkıntıya sokacak” dedi. Albayrak, referandumun Kuzey Irak’a bir faturasının olacağını da belirtti.

Berat Albayrak: Enerji açısından işbirliğimizi sıkıntıya sokacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 25 Eylül’de yapılması planlanan Kuzey Irak referandumuna tepki gösterdi. Albayrak, referandumun enerji konusunda sıkıntı yaratacağını belirtti.
“Kürt yönetiminin referandumla ilgili attığı adımlar enerji açısından işbirliğimizi sıkıntıya sokacak. Bunun Kuzey Irak’a faturaları olacak. Referandum konusunda Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin geri adım atması bölge açısından da en doğru ve akılcı adım olur."

HaberTürk Tv’de katıldığı programda konuşan Albayrak, Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz sondaj faaliyetleri konusunda da konuştu.
"Akdeniz birinin gölü değil. Uluslararası hukuka dayalı Türkiye’nin hakkı olan bir yer. Burada ciddi kefişler oluyorsa biz de daha aktif olacağız. Kendi mühendislerimizle yeni dönemde biz orada olacağız. Bu başka ülkelerle işbirliği şeklinde de söz konusu olabilir."

Albayrak, petrol ve doğalgaz arama konusunda daha aktif olacaklarını belirtti.
“Yılın son çeyreğinde sondaj gemimizi devreye alacağız. 2018’de ilk sondajımızı yapacağız. Akdeniz’de petrol ve gazda daha agresif olmak zorundayız. Petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerimizde hem karada hem de denizde daha aktif olacağız."


ulusal.com.tr

Etiketler; #berat albayrak
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