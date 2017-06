Berberoğlu'nun tutukluluğunun Türkiye'de iç hukuk yollarının tükenmiş hale geldiğini gösterdiğini savunan Ergün, "İç hukuk yollarının tükenmesi ile her Türk yurttaşının sahip olduğu bireysel başvuru hakkına yönelik biz de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmaya geldik." dedi.

Durdurulan MİT tırlarının görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğunun hukuksuz olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapıldı.



CHP Milletvekili Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvurunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Berberoğlu'nun tutukluluğunun Türkiye'de iç hukuk yollarının tükenmiş hale geldiğini gösterdiğini savunan Ergün, "İç hukuk yollarının tükenmesi ile her Türk yurttaşının sahip olduğu bireysel başvuru hakkına yönelik biz de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmaya geldik." dedi.



Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundukları konunun, mahkemenin verdiği karar olmadığını çünkü mahkemenin henüz gerekçeli kararını da açıklamadığını belirten Ergün, "Tutuklama kesinleştiği için geldik. Burada tutuklamanın ciddi bir hak ihlali olduğunu söyledik. Anayasa'nın 19. maddesindeki güvenlik ve özgürlük hakkının ihlal edildiğini söyledik. Anayasa'nın 67. maddesindeki seçilme hakkının ihlal edildiğini söyledik." ifadelerini kullandı.



Ergün, Anayasa Mahkemesinin Erdem Gül ve Can Dündar ile Milletvekili Mustafa Balbay'a ilişkin kararları bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"O emsallere bağlı olarak Enis Berberoğlu'nun tutukluğunun hukuksuz olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurduk. Tabii tedbir talebinde bulunduk çünkü tutukluluk, özgürlük hakkının elinden alınması, bir insanın en acil durumlardan biridir ve telafisi imkansız olan bir durumdur. Cezaevinde kaldığı her dakikanın, her saatin telafisi mümkün değildir. Onun için bir an önce karar verilmesi için başvurumuzda tedbir talep ettik."



"Son derece ümitliyim"



Anayasa Mahkemesinin bugüne kadar sergilediği hukukun üstünlüğünden ve özgürlükten yana tavrı dolayısıyla başvurularından son derece ümitli olduğunu ifade eden Ergün, "Tarafsız ve objektif bir hukukçu gözüyle olaya bakacaklarını ve daha önce verdikleri kararın bir benzerini sergileyerek Enis Berberoğlu'nun da aynı şekilde tahliyesine karar vereceklerini, hak ihlaline uğradığını tespit edeceklerini düşünüyorum, buna inanıyorum. Artık top, Anayasa Mahkemesinde." değerlendirmesinde bulundu.



Ergün, daha önce de siyasilerden, özellikle iktidar kanadından hep tutuksuz yargılama, milletvekilinin parlamentoda olması gerektiği yönünde sözler duyduklarını anlatarak, "Biz de farklı bir şey söylemiyoruz. Demokrasinin ve hukukun gereğini talep ediyoruz. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, kanaatimizce son derece hatalı ve ağır bir karar verdi. Bu hatanın bir an önce düzeltilmesi için gereğini hem yurttaş olarak hem bir avukat olarak hem Enis Berberoğlu'nun bir arkadaşı olarak Anayasa Mahkemesinden bekliyoruz." şeklinde konuştu.



Berberoğlu'nun kayınpederi Murat Aydın'ın yaşamını yitirdiğini hatırlatan Ergün, "Buradan, üst üste bu şekilde acılar yaşayan Berberoğlu ailesine de başsağlığı diliyorum." dedi.