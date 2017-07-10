Enis Berberoğlu'nun ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Adalet mahkum edildi. Alınan karar hukuk ve adaletle bağdaşmıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler saat 10.50 civarında Maltepe Cezaevine geldi. Berberoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun ziyareti yaklaşık 2 saat sürdü.



Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Milletvekilimiz Enis beyi, ziyaret ettim. Morali yerinde. Anılarını yazıyor. Şu gerçeği yerinde görmek acı verici. Adalet saraylarda değil aslında. Bugünkü koşullarda üzülerek ifade edeyim üzerinde adalet yazan saraylarda adalet verilmiyor. Hiçbir günahı olmayan insanların haksız yere suçlanan insanların hapse atılması, toplum vicdanında derin yaralar açar. Enis Bey uzun yıllar gazetecilik yaptı. Bütün gazeteci arkadaşlara selamları var. Morali yerinde. Umarız adalet yerini bulur ve kısa süre içinde tahliye olur. Alınan karar çok ağır hukuku ve adaletle bağdaşmayan bir karar. Adalet ağır yürür ama mutlaka hedefine varır diye bir ifade var. Biz de adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.