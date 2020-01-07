Berfin Özek kimdir? Berfin Özek'in yüzüne kim asit attı? Berfin Özek iyileşecek mi?

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski sevgilisinin kasten yolunu keserek yüzüne asit atan Ozan Çeltik hakkında karar bugün verildi. Çeltik, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mağdur Özek ise bu karar hakkında "İstediğimiz karar bu değildi. Benim çektiğim acıların karşılığı bu olmaz" dedi.

Berfin Özek, dershaneden eve dönerken yolu eski sevgilisi tarafından kesilmiş ve elinde tuttuğu 1,5 litre asidi Özek'in, yüzüne ve göğsüne doğru döktü. Bu saldırı sonucu Özek'in yüzü yandı, sağ gözü kör oldu ve süt bezleri zarar gördü.

Bu olayın ardından okulu bırakan Özek, tedavi için yardım isteğinde bulunmuş, Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Bodrum'da özel bir hastane tarafından tedavi masrafları üstlenilmişti.

ulusal.com.tr