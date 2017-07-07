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Berlin'deki 'Adalet Yürüyüşü'nde Demirtaş fotoğrafı serbest Türk bayrağı yasak!

Almanya Berlin'de yapılan 'Adalet Yürüyüşü'ne katılmak isteyen bir kadın Türk vatandaşı, elinde Türk bayrağı olduğu için yürüyüş görevlileri tarafından korteje alınmadı. 

Berlin'deki 'Adalet Yürüyüşü'nde Demirtaş fotoğrafı serbest Türk bayrağı yasak!

Almanya Berlin'de yapılan 'Adalet Yürüyüşü'ne katılmak isteyen bir kadın Türk vatandaşı, elinde Türk bayrağı olduğu için yürüyüş görevlileri tarafından korteje alınmadı.



Yürüyüşte HDP'li Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Besime Konca gibi kişilerin fotoğraflarının taşınmasının serbest olduğu görüldü.



Ayrıca görüntülerde Türk bayrağı ile yürüyüş alanına gelenler için "Provoke ediyorlar" ifadelerinin kullanıldığı görülüyor.



Yürüyüşe Türk bayrağı almayan kişinin savunması ise şu şekilde:

"Ortak aldığımız bir karar var. Hiçbir bayrağı almıyoruz. Benim ne Kürt bayrağıyla, ne Türk bayrağıyla sorunum yok. Siz alınan kararı uygulamıyorsunuz. Aldığımız karar herhangi bir bayrak taşınmayacak. Ne Alman bayrağı, ne Türk bayrağı, ne Patagonya bayrağı... Benim Atatürk'le de sorunum olabilir Hz. Muhammed'le de sorunum olabilir veya olmaz. Bu yürüyüş Adalet Yürüyüşü. Sadece Türkler için değil."

ulusal.com.tr

Etiketler; #almanya #berlin #Adalet Yürüyüşü #selahattin demirtaş #türk bayrağı
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