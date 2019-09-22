PKK ve FETÖ’ye yakın çevreler CHP, HDP ve Saadet Partisi milletvekillerinin katılımıyla Almanya’da konferans yaptı. Toplantıda özerklik, yeni anayasa talepleri dile getirildi. Yerel seçimlerde sağlanan ittifakın geliştirilmesi çağrısı bizzat CHP Milletvekili Ali Şeker tarafından dillendirildi.

PKK’ya yakın ANF internet sitesinden duyurulan ve Berlin’de düzenlenen “Demokratik Türkiye Konferansı” dün başladı. Mercure Hotel’deki konferansa firari FETÖ’cü ve liberaller, CHP-Saadet Partisi ile HDP milletvekilleri katıldı. Liberaller, PKK’ya yakın dernekler, terör operasyonlarına karşı bildiri imzalayan “barış akademisyeni” çağrıcı sıfatıyla konferansa katıldı.



Açılışı Türkçe ve Kürtçe yapılan konferansın ilk gününde firari Can Dündar ve firari FETÖ’cü Ergun Babahan konuşma yaptı. “Bir araya Geliş ve Toplumsal Sözleşme Perspektifi” adıyla düzenlenen panelde PKK sözcüleri başta olmak üzere, Latife Akyüz, Ahmet İnsel, Hatip Dicle, Eser Karakaş, Berivan Aslan, Gökay Akbulut, Turgut Öker gibi konuşmacılar söz aldı.



‘BAŞLADIĞIMIZ YOLA DEVAM’

“Türkiye nereye gidiyor?” başlıklı oturumda CHP, HDP ve Saadet Partisi milletvekilleri konuşma yaptılar. CHP’den Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı’ya yakınlığıyla billinen milletvekili Ali Şeker, HDP’den Mithat Sancar, Saadet Partisi’nden Cihangir İslam katıldı.

İlk sözü alan CHP Milletvekili Ali Şeker, “Geçtiğimiz seçimlerde başladığımız ittifak sürecinde arkadaşlarımızı tanıdık. CHP, HDP, Saadet ve diğerleriyle neler istediğimizi kavradık. Bu ittifak oluşumunu geliştirmeliyiz. Artık neler istediğimizi biliyoruz. Çok ciddi adımlar attık. Ortak adaylar belirledik. Tabanın sesini dinledik. Yola devam edeceğiz, barış, demokrasi ve Avrupa standartlarında demokrasi istiyoruz, AB normlarına uyacağız” dedi.



‘SÜRGÜNE GÖNDERİLDİK’

Bu toplantıyı neden Türkiye’de yapmıyorsunuz eleştirisine Şeker şu cevabı verdi: “Biz Türkiye’de yapmak istiyorduk, ancak sürgüne gönderildik.”

Şeker, “Anayasayı değiştirerek şiddet sarmalına son vereceğiz” dedi.



‘CHP DAHA AKTİFLEŞMELİ’

“AKP gidip CHP gelince oluşan demokrasi boşluğunu doldurabilecek mi? Örneğin Ekrem İmamoğlu Diyarbakır’a gittiğinde kendisine Atatürk posterleri eşlik etti, bunu nasıl çözeceksiniz?” sorularına Şeker cevap vermedi. İzleyicilerden bir eleştiri ve soru da, CHP ve Saadet Partisi’nin HDP’li belediyelerdeki görevlendirmelre karşı yeterli destek verilmemesiyle ilgiliydi. Talepler arasında sokak ayağının oluşturulması da vardı. Bu sorulara net bir yanıt verilmedi.

Önemli bir tartışma konusu ise AB’nin “Türkiye’de demokrasinin geliştirilmesi için” 630 milyon Avro vermesiyle ilgiliydi. HDP’liler bu parayı Ak Parti’den talep ettiklerini ifade etti. Ali Şeker de “Bunun için çaba gösteriyoruz” dedi.

Toplantıda önemle vurgulanan konulardan biri de ortaklık programı çerçevesinde CHP’nin ‘daha da aktifleşmesi, daha cesur adımlar atması’ oldu.

“Türkiye kötü bir yere gitmiyor” diye söze başlayan Sancar da şunları söyledi: “Sadece karşımızda bir koalisyon var. 8 Haziran’da kurulan koalisyonda AKP-MHP ve giren, çıkan, girmek isteyen başka güçler var. Bir ittifak kurdular. İttifak korkudan kuruldu. Bu korkuyu HDP yarattı. Sadece yüzde 13’ün üzerinde oy aldığı için değildi. Yarattığı ettiği ve diğer güçlerle ortak olma ve çevreyi geliştirme olanaklarını yarattığı içindi. AKP tek başına yapamazdı. Korku siyaseti geliştirdi. Ancak referandumdan sonra korku siyaseti çözülmeye başladı. Siyaset bir tünel gibidir. Ucunda ışık vardır. İktidarın önlemesine imkan olmayan ışığı muhalefet görmüştür, gördük. 7 Haziran’daki birlik daha geniş olarak ilerledi. İlham alacak dönemlerimiz var. Hatip Dicle’nin dediği gibi 1923’ten önce 1921 var.”



ÖZERKLİK TALEBİ

Tüm ‘politik tutuklulara’ özgürlük, toplantıda ağırlıklı olarak dile getirildi. Toplantıda amaçlanan hedefler içinde Anayasayı değiştirmek öne çıktı. Vergilerin yerel yönetimlere devri yani özerklik talebi tekrarlandı.



‘ERDOĞAN’I İNDİRMEK İSTEYENLER KİMİ MUHATAP ALACAK?’

Milletvekillerinin öncesindeki konuşmalarda salondaki güçlerin birliği için çağrılar yapıldı. Avusturya’dan katılan Berivan Aslan şu bilgiyi aktardı: “Avrupa’da hukukçulardan oluşan bir grup var. Bu hukukçular grubu Erdoğan’ı indirmek istiyor ancak kimi muhatap alacaklarını bilmiyorlar.”

Toplantıyı değerlendiren bir izleyici “Bu toplantının bir amacı da CHP’yi iyice avuca almak” yorumunu yaptı.



TOPLANTI MASRAFLARINI DERNEKTEN

Öte yandan masraflı toplantıyı Özgür Alman Derneği’nin karşıladığı öğrenildi. Toplantıyı yöneten sekreter “Dernekten bir yıl daha para alacağız, sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye yakındı.

Konferans bugün devam edecek ve sonuç bildirgesi okunacak.





ALİ MERCAN-GÜLSEREN KÜÇÜKKALE / BERLİN

Aydınlık