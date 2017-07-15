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Bersaya'da terör örgütü PYD hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırına obüs ve mühimmat taşıyor. Çeşitli birliklerden gönderilen 7'si obüs 8 araçlık konvoy Kilis'e ulaştı.

Bersaya'da terör örgütü PYD hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin İlçesi'ne komşu Kilis sınırına askeri araç ve personel sevkiyatı yaptı.

Kilis'e gönderilen 7 obüs ve tank taşıyan çekiciler ile içerisinde askeri personel bulunan araçtan oluşan konvoy gece saatlerinde kente ulaştı.

Askeri konvoy, güvenlik önlemleri arasında konuşlandırılmak üzere sınır hattına ilerledi.

PYD HEDEFLERİ VURULDU

Obüs ve tanklarının namluları, terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin'e çevrildi.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri, Halep'in kuzey kesiminde Türkiye sınırı yakınlarında Bersaya Dağındaki terör örgütü PKK/PYD mevzilerini bombaladı. İlk belirlemelere göre 5 terörist yaralandı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #pyd #tsk #bersaya
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