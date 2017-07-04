İstanbul Beşiktaş- Dolmabahçe Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları başladı. Terör saldırısı nedeniyle zarar gören tünel, 2 gece boyunca 24.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Dolmabahçe-Piyalepaşa Tüneli’nin bakım ve onarıma alındı.



10 Aralık 2016'da yaşanan terör saldırısında zarar gören tünelin kirişleri değiştirilecek.



Çalışmalar başlatıldı. Şehitler Tepesi adı verilen alan saç bariyerlerle kapatıldı.



Çalışmalar nedeniyle Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nde trafik tek şeritten veriliyor. Tünel çıkışı trafik ise Taksim'e yönlendirildi.



5 günde tamamlanması planlanan çalışmalarda alt geçit, 2 gece boyunca 24.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı kalacak.







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