Türk Silahlı Kuvvetlerinin olmazsa olmazı askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesi sürüyor.
40'ıncı haftada da toplanma adresi yine İstanbul Beşiktaş Meydanı'ydı. Eylemin öncülerinden Hıdır Hokka, askeri okulların önemi vurguladı.
Askeri okullardan mezun olan emekli komutanlara da çağrı yapıldı.
Cenevre'de sonuçsuz kalan Kıbrıs konferansı da ele alındı nöbette.
Hıdır Hokka, bir kez daha CHP'nin İstanbul yürüyüşüne katılmama gerekçesini açıkladı. "PKK, FETÖ ve Mazlumder varsa biz olmayız" dedi.
HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
Askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 40 hafta geride kaldı. İstanbul Beşiktaş Meydanında bir araya gelen çok sayıda vatansever "Askeri okullar derhal açılsın" çağrısı yaptı. Cenevre'de sonuçsuz kalan Kıbrıs konferansı ve CHP'nin İstanbul yürüyüşü de nöbetin gündemindeydi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin olmazsa olmazı askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesi sürüyor.
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