Türk ordusunun göz bebeği askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesi sürüyor. İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda tutulan nöbette 45'nci hafta geride kaldı. Çok sayıda vatanseverin bir araya geldiği nöbette askerin okulların derhal açılması gerektiği vurgulandı

Türk ordusunun geleceği buna bağlı dediler, Beşiktaş Meydanı'nı 45'nci kez askeri okullar hemen açılsın sloganları ile inlettiler.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olmazsa olmazı askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nönet mücadelesi sürüyor.



Beşiktaş Meydanı'ndan bu hafta 45'nci nöbet tutuldu.



Eylemin öncülerinden Hıdır Hokka, ordunun önemine dikkat çekti.



Nöbet mücadelesine katılanlar arasında Vatan Partisi Öncü Kadın İstanbul Başkanı Gürsel Karataş da vardı. O da askeri okulların önemini vurguladı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutasının yeniden belirlendiği YAŞ kararları da nöbetin gündemindeydi. Alınan kararların doğru olduğu belirtildi.



ulusal.com.tr