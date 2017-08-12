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Beşiktaş meydanında 46'ncı nöbet: Askeri okullar açılsın

Türk ordusunun göz bebeği askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesi sürüyor. İstanbul Beşiktaş Meydanı'ndaki nöbette 46'ncı hafta geride kaldı. Çok sayıda vatanseverin katıldığı nöbette, Maçka'da şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül de unutulmadı.

Türk ordusunun geleceği buna bağlı dediler, Beşiktaş Meydanı'nı 46'ıncı kez askeri okullar hemen açılsın sloganları ile inlettiler.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olmazsa olmazı askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesi sürüyor.

Beşiktaş Meydanı'ndan bu hafta 46'ncı nöbet tutuldu.

Nöbette konuşan isimler "Askeri liselerin derhal açılması" gerektiğini vurguladı. 

Nöbet mücadelesine katılanlar arasında Vatan Partisi Öncü Kadın İstanbul Başkanı Gürsel Karataş da vardı.

PKK'nın Maçka saldırısında şehit olan Eren Bülbül'ü hatırlatan Karataş, Eren için "İyi ki varsın." dedi 

Nöbette bir araya gelen vatanseverler, bu hafta 13 Ağustos Pazar günü sabah 9.30'da Beşiktaş Meydanı'nda buluşacak. Saat 10.00'da kalkacak otobüsle de Bursa'daki Işıklar Askeri Lisesi, ziyaret edilecek.  

ulusal.com.tr

Etiketler; #beşiktaş #Askeri okullar
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