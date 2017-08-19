Yurtseverlerin başlattığı "Askeri okullar yeniden açılsın" nöbet mücadelesinde 47'nci hafta geride kaldı. Nöbette satılacağı yönünde iddialarla gündeme gelen Kuleli askeri lisesi ile ilgili bir müjde verildi. Kuleli Askeri Lisesi binası askeri harp okullarına hazırlık için kullanılacak. Dahası tüm askeri liseler Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kalacak

Yağmur çamur demeden bir değil, beş değil 10 değil tam 47 hafta biraraya geldiler "Türk ordusu askeri okullar olmadan olmaz" dediler.



İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda askeri okulların yeniden açılması için 47 haftadır yapılan nöbet mücadelesinde bu hafta bir müjde verildi.



Daha önce satılacağı iddialarıyla gündeme gelen Kuleli askeri Lisesi'nin Türk ordusu'nun bünyesinde kalacağı belirtildi.



Kuleli bundan sonra Askeri Harp okullarına hazılık için kullanılacak.



Diğer askeri liselerin mülkiyeti de Türk Silahlı Kuvvetlerinde olacak.



Nöbet mücadelesinde kararlılık açıklamasını eylemin öncülerinden Hıdır Hokka yaptı. Hokka "Tüm askeri liseler eğitime başlayana dek mücadele sürecek" dedi.



ulusal.com.tr