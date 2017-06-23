- stanbul'da 10 Aralık 2016'da gerçekleşen Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin hayatını kaybettiği, 243 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede, 4 şüphelinin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 4 bin 929'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da gerçekleşen Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin hayatını kaybettiği, 243 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede, 7'si tutuklu 10 şüpheliden 4'ünün ağırlaştırılmış müebbet ve 4 bin 929'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay ve Mesut Erdinç Bayhan tarafından hazırlanan 114 sayfalık iddianamede, 7'si tutuklu 10 şüpheli hakkındaki rekor sayılabilecek sürelerde hapis cezası istendi.



İddianamede, tutuklu şüpheliler Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz, Reşit Beyhan ve Sercan Bingöl hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Bu şüpheliler hakkında ayrı ayrı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay ile 15 yıl, 7 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye yardım etme" suçundan 157 yıl 6 ay ile 210 yıl, 39 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye yardım etme" suçundan bin 315 yıl 9 ay ile bin 755 yıl, 35 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan 340 yıl 9 ay ile 420 yıl, 208 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan 2 bin 28 yıl ile 2 bin 496 yıl, zincirleme olarak "patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermeye yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay ile 16 yıl 6 ay ve zincirleme şekilde "patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar vermeye yardım etme" suçundan da 3 yıl 6 ay ile 16 yıl 6 ay olmak üzere toplam 3 bin 856 yıl 6 aydan 4 bin 929 yıla kadar hapis cezasına karar verilmesi istendi.

Şüphelilerden Rıdvan Döner, Fırat Kise ve Necip Yılmaz'ın ayrıca, "suç örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay ile 15 yıl, iki kez "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 2 yıl ile 10 yıl olmak üzere toplam 9 yıl 6 aydan 25 yıla hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, şüphelilerden Hikmet Ölçer ve Zemirhan Yılmaz'ın, "suç örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Nazim Beyhan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Sercan Bingöl ve Zeki Yılmaz'ın da iki kez "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.