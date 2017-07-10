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Beşiktaş, Volkan Şen’e kapıları kapattı

Fenerbahçe’yle olan kontratı karşılıklı olarak feshedilen Volkan Şen’in, bu sezon tam üçüncü kez menaceri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş, Volkan Şen’e kapıları kapattı

Fenerbahçe’yle olan kontratı karşılıklı olarak fesh edilen Volkan Şen’in, bu sezon tam üçüncü kez menaceri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

30 yaşındaki kanat oyuncusunun, Bursaspor’dan eski hocası Şenol Güneş’le birlikte çalışmak istediğini yönetime ilettiği ancak bir kez daha reddedildiği bildirildi.

Başkan Fikret Orman’ın, daha önceden de gündeme gelip son anda Fenerbahçe’yi seçmesi sebebiyle Volkan’ı Kara Kartal’da görmek istemediği belirtildi./Fanatik

Etiketler; #volkan şen #beşiktaş
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