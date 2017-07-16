FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Ankara'da 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Ankara'da 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı gerçekleştirildi.



16 Türk devletini temsil eden askerlerin de bulunduğu 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapıldı.



Açılışta konuşan Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitler abidesi, gelecek nesiller için de inşallah sürekli bu anı hatırlatacaktır." ifadesini kullandı.



OHAL'in tekrar uzatılacağını ilan eden Erdoğan'ın sözlerinden satır başları şöyle:



Salı günü başlayan ve bu gece saat 24.00’e kadar devam edecek programlarla şehitlerimizi anıyor gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ olarak ilan ettiğimiz 15 Temmuz’u unutturmama sözümüzde kararlıyız. Ne kendimiz unutacağız, ne de bizden sonraki nesillere unutturacağız.



Bugün nasıl Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşını nasıl unutmuyorsak, bunlardan gereken dersleri çıkarıyorsak 15 Temmuz’u da öyle görüyoruz. Aslında destanların tek bir kahramanı olur 15 Temmuz’unsa milyonlarca kahramanı var. Bizim yaptığımız tek şey, o gece milletimizle birlikte olmaktı. O gece milletimizle kol kola kafa kafaya FETÖ’cü hainlere ve onları kullanan güçlere meydan okuduğumuz için bugün buradayız. Bu cesareti gösteremeyenler, kontrolü darbe iftirasıyla 15 Temmuz’u gölgelemenin, o gece verilen çabaya çamur atmanın çabası içindeler. VİP’de tanklar dururken pazarlık bitiyor, tanklar çekiliyor ve beyefendi Bakırköy Belediyesinde misafir ediliyor



OHAL'İ UZATACAĞIZ



Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında Olağanüstü Hal’in uzatılması talep edeceğiz. Olağanüstü hal, ne olacaktı. İstedikleri gibi at oynatmaya devam mı edeceklerdi. İnşallah yarın MGK toplantımız var. Bu konuyu görüşeceğiz, hükümetimize OHAL’in tekrar uzatılması teklifini yapacağız. Dünyanın değişik yerlerinde, eyaletlerde bakıyorsunuz herhangi bir olayda rahatlıkla OHAL kararı alabiliyorlar. Fransa’da teröristler 10-15 kişiyi öldürdü hemen ardından 1 yıl OHAL kararı verildi. Burada bizim devletimizi yıkmaya teşebbüs ediyorlar. 250 şehidimiz, 2 bin 193 gazimiz var. Biz bu kararı verirken George’ye, Hans’a mı soracağız.



Parlamenter hukuk sistem içinde parlamentomuzdan gelir geçerse bana geldiği zaman ben de bunu onaylarım. Bu kadar açık söylüyorum. 250 şehidimizin ruhaniyetinin hesabını veremeyiz. 2 bin 193 gazimizin acılarını çekemeyiz. Geçenlerde GATA’ya ziyarete gittim. Tüm bunlar ortada vaka biz hala acaba George, Hans ne der bunu düşünüyoruz. Ne yaparsan yap AB’nin tavrı ortada, 54 yıl geçti hala bunlar bizimle dalga geçiyor. Vize uygulaması dersin tutmazlar, mültecilerle ilgili şu kadar para vereceğiz derler vermezler. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz başka çaresi yok. O gece canları pahasına sokaklara dökülen milyonları görmeyenler, FETÖ’den, PKK’dan tutuklananların hakları için adeta kendilerini parçalıyorlar. En son Hamburg G-20’de hala onları soruyorlar 250 şehidimizi, gazilerimizi sormuyorlar. Acaba İstanbul’da sadece Anadolu yakasında niye 1 milyon insan toplandı.







FETÖ'CÜLER TEK TİP ELBİSE İLE MAHKEMEYE GÖTÜRÜLECEK



Birileri de sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Bizim Hatay’da Türkmenlere gönderdiğimiz yardımların FETÖ’cülerin talimatıyla önünü kesiyorlar. Bunu yapma hakları da yok. Şimdi içeride ve bunun hesabını verecekler bu işin lamı cimi yok. Şuanda yargıda keyifleri yerinde. Orada mağdur, mazlum şehitlerimizin ailelerine karşı adeta caka satıyorlar. Sayın Başbakan, Adalet Bakanı burada, bunları artık Guantanamo’da olduğu gibi özel elbise gönderip mahkemelere göndereceğiz. O mağdur, o mazlum kardeşlerimizin hakkını almamız lazım. 15 Temmuz’u unutmadığımız gibi bu ihanet karşısında kimin nasıl bir tutum sergilediğini de unutmayacağız.







KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ



Bunun siyaset değil, vatan meselesi olduğunu görerek en başından beri bunun içinde yer alanları da unutmayacağız. Başta MHP Lideri olmak üzere 15 Temmuz ihaneti karşısında dimdik duran tüm siyasetçilerimize milletim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bunun yanında darbecilerin yolu açmasıyla kendilerini güvenli yerlere atıp çay kahve eşliğinde televizyon izleyenleri de unutmayacağız. Özel oturumda bile hala ortalığı karıştırma çabası içindeler. Hakkındaki belgeleri temizlemek için çok daha fazla vakit geçirmen lazım. Türk milletinin hala varlık yokluk mücadelesi verdiği dönemde teröristlerle kol kola. ‘Hasta olduğu için çıkarmakta fayda var’ denen kişi şimdi bu yolları nasıl yürüyor. Bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Bunlar hasta falan değil. Türkiye düşmanlarıyla aynı dili kullanarak kendilerine saf seçenleri asla affetmeyeceğiz.



"İÇERİDEKİ HaİNLERİ DE YENME FIRSATI VERDİ "



15 Temmuz’un sadece dışarıdaki düşmanları değil, aynı zamanda içerideki hainleri de görme fırsatı sunduğunu ifade eden Erdoğan, "Türk milleti tarih boyunca hiçbir mücadeleden kaçmamıştır. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Biz milletimizle birlikte 2023 hedeflerimize ulaşarak zafer anıtımızı dikmekte kararlıyız. Ne FETÖ’cü hainler, he PKK’lı katil sürüsü, ne DEAŞ’lı katil sürüsü ne de sınırlarımız boyunca bizi kuşatmaya çalışan sözde müttefiklerimiz bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamayacak.



"AB'YE MASJ KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ"







Ne yaparsan yap Avrupa Birliğinin tavrı ortada... 54 yıl geçti, 54 yıl, hala bizimle bunlar dalga geçiyor. Verdikleri sözleri tutmazlar, 'vize uygulaması' dersin tutmazlar, mültecilerle ilgili 'şu kadar para vereceğiz' derler vermezler. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, başka bu işin çaresi yok.Hamburg'daki G20 zirvesinde bize hala tutuklanan FETÖ'cüleri soruyarlar, 250 şehidi sormuyorlar.



Konuşmasının sonunda 15 Temmuz’da canını hiçe sayan demokrasi kahramanlarına selam yollayan Erdoğan "Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara, helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analara, yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun Nene Hatunlara, Şerife Bacılara, helal osun Çanakkale ruhunu yaşatanlara, yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara, selam olsun ölüme meydan okuyan tüm canlara, helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara, yazıklar olsun özgürlüğümüze kasteden alçaklara. Selam olsun ‘Kefenim sırtımda’ diyerek yola koyulanlara, helal olsun gövdesini kurşunlara siper eden yiğitlere, yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara" ifadelerini kaydetti.





GELECEK NESİLLERE BU ANI HATIRLATACAK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından gaziler ve şehit yakınlarıyal birlikte anıta yürüdü. 16 Türk devletini temsil eden askerlerin de bulunduğu 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar şehit yakınları ve gaziler tarafından yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitler abidesi, gelecek nesiller için de inşallah sürekli bu anı hatırlatacaktır." ifadesini kullandı. Anıtın yapımında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, anıtın hayırlara vesile olması temennisinde de bulundu. Abidenin dört yanında Rabia işaretini temsilen tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet yazılı anıtı inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıttaki mozolede bulunan Cumhurbaşkanlığı forsunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden güneşi taktı. Erdoğan, daha sonra anıtın önünde 16 Türk devletini temsil eden askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Anıttaki "tek vatan"da büyük Türk bayrağı ve 81 ilin ismi, "tek bayrak"ta ay yıldız, "tek millet"te 81 insan figürü ve "tek devlet"te de Cumhurbaşkanlığı forsu ile 16 Türk devletini temsil eden 16 yıldız bulunuyor. Bu arada vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde demokrasi nöbeti tutmaya devam ediyor.



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