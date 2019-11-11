Beyaz Baretliler'in kurucusu James Gustaf Edward Le Mesurier İstanbul'da sokak ortasında ölü bulundu! İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama
Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu. Beyoğlu'nda bir sokakta bulunan erkek cesedinin, Beyaz Baretliler'in kurucusu olduğu ifade edilen Edward Le Mesurier'ye ait olduğu belirlendi. Valilik, şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler'in kurucusu olarak biliniyordu, İstanbul Beyoğlu'nda ölü bulundu.
Beyoğlu'nda bulunan erkek cesedinin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'ye ait olduğu belirlendi.
Le Mesurier, İstanbul'da ofis olarak da kullandığı evinin önünde, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta bulundu.
İstanbul Valiliği, İngiliz askeri görevlisinin ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.
Şüpheli ölümle ilgili İngiliz uyruklu ismin anti depresan haplar kullandığı ortaya çıktı.
Le Mesurier'nin eşi Emma Hedving Christina ilk ifadesinde, "Sabah saat 4 sıralarına kadar uyumamıştık. Sonra ben uyudum. Atladığından haberim olmadı." dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde de duruyor.
ulusal.com.tr
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P