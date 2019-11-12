Beyaz Baretliler'in kurucusu Le Mesurier öldürüldü mü?

Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler'in kurucusunun şüpheli ölümü hâlâ araştırılıyor.

İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'ye İstanbul Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu.

Şüpheli ölümle ilgili İngiliz uyruklu ismin anti depresan haplar kullandığı ortaya çıktı. Le Mesurier'nin eşi Emma Hedving Christina ilk ifadesinde, bir şeyden haberi olmadığını söyledi.

Yapılan araştırmaya göre lö mezüriyenin yatak odasındaki balkonundan atladığı ya da düştüğü tespit edildi.

Le Mesurier birçok alanda çalıştı. Birleşmiş Milletler Barış Gücü adına Balkanlar'da, İngiliz Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Ortadoğu'da istihbaratçı olarak üst düzey görev yaptı. Yine bir süre Irak İçişleri bakanının özel danışmanıydı. Sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri doğal gaz sahaları özel koruma gücü oluşturma görevine getirildi. Dubai'de Black Waters'la bağlantılı kiralık asker şirketi Olive Group başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bir açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Arkadaşlarımız çalışıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız, emniyetimiz çok yönlü olarak konuyu aydınlatmak için gayret gösteriyor." dedi. Gelişme olduğu taktirde yeni açıklama yapılacağını da ekledi. İngiliz vatandaşının ölümü dünyanın gündemine de taşındı. İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat konuştu; Le Mesurier'nin ölümünden Rusya'yı sorumlu tuttu.



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