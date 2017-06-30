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Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray: "Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ile Körfez'deki ve Arap komşuları arasında devam eden anlaşmazlığın çözüm yolları da dahil birçok konuyu konuştu"

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ağırlıklı olarak Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin çözümüne ilişkin konuların ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Başkan Donald J. Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ile Körfez'deki ve Arap komşuları arasında devam eden anlaşmazlığın çözüm yolları da dahil birçok konuyu konuştu. Başkan Trump, tüm müttefik ve ortaklarımızın terörün ve aşırılıkçılığın her türlüsüyle mücadeledeki çabalarını artırmasının önemine vurgu yaptı."
Bununla birlikte Trump'ın, tüm ülkelerin, terörizm finansmanını durdurmaya çalışma ve aşırılıkçı ideolojiyle savaşma noktasında üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdiği de belirtildi.
Bu arada iki lider arasındaki görüşmenin yaklaşık 40 dakika sürdüğü kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 16 Mayıs'ta Beyaz Saray'da Trump ile baş başa görüşmüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #abd #abd başkanı donald trump #türkiye
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