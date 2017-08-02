Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Erdem Atay'ın sunduğu "Başkent Kulisi" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Ulusal Kanal Ankara Haber Müdürü Erdem Atay'ın sunduğu "Başkent Kulisi" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



İlk olarak Yüksek Askeri Şûra kararlarını yorumlayan Karataş, Balyoz ve Ergenekon gibi kumpas davalarında hedef alınan birçok kişinin terfi ettirildiğini söyledi. Söz konusu kararın Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadeleyi olumlu yönde etkileyeceğini kaydetti. Karataş, " TSK'ya kurumsal olarak güveniyorum. Kişi olarak hiç kimseye kefil olmam. Bazı şüphelerim var. Siyasetçilere yaranmaya çalışmayın şovlarına alet olmayın general gibi davranın tavır alın. FETÖ ve irtica ile mücadele kararlılıkla sürmeli." dedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısının değiştirilmesinden derhal vazgeçilmesi gerektiğini belirten Beyazıt Karataş, Genelkurmay Başkanı ayrı yere, kuvvet komutanlıklarının ayrı yere bağlı olamayacağına değindi. Karataş, GATA'nın silahlı kuvvetler için gerekliliğine de dikkat çekti. Karataş, programda hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne uyarılarda da bulundu. Daha sonra güncel konulara değinen Karataş, ABD'nin psikolojik savaş elemanlarından Michael Rubin'in FETÖ'cülerle yakın ilişkide bulunduğunu belirtti. Amerika'nın 15 Temmuz FETÖ kalkışmasının içinde olduğuna dikkat çeken Karataş, o gün yaşananların NATO'dan adım adım izlendiğini söyledi.



İncirlik Üssü'nün halen neden kapatılmadığına da değinen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Diyarbakır'daki kaçak ABD üssü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri Sur'da PKK'yı temizlerken ABD'nin üsleri Diyarbakır'da durduğunu belirten Karataşi kaçak üsse AKP'nin izin verdiğini kaydetti.



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