Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurmaylık sisteminin değiştirilmesi için yapılan çalışmalar tartışılıyor. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurmay kadroların çoğunluğunun görevine son verildiğini vurguladı. Yeni sistemin kurmay subay kadrolarındaki boşluğu kapatmayı hedeflediğini ve orta vadede katkı sağlayacağını söyleyen Karataş, önemli uyarılar da yaptı

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurmaylık sistemindeki değişiklik gündemde.



Amerika destekli darbe girişiminin ardından Türk Ordusu’ndaki kurmay subayların yüzde 59'unun silahlı kuvvetlerle bağı kesilmişti.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, görevine son verilen kurmay subayların ardından ciddi bir ihtiyacın ortaya çıktığını söyledi.



Ulusal Kanal'a konuşan Karataş yeni kurmaylık sisteminin ayrıntılarını anlattı.



Yeni sistemi orta vadede katkı sağlayacağını söyleyen Karataş önemli uyarılarda bulundu.



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