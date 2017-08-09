"Türkiye Afrin’e harekat yaparsa Barzani ve PKK’nın kurmak istediği İsrail Koridorunu 100 yıl toprağa gömer. " Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, PKK/PYD’nin kontrol ettiği Afrin’e yapılacak olası bir harekatın önemini bu sözlerle anlattı. Karataş operasyon için de Türkiye’nin vakit kaybetmeden İran ve Rusya ile işbirliği yapması gerektiğini vurguladı

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Olası Afrin operasyonunun önemini anlattı. Bölgesel işbirliğine dikkat çekti.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, olası Afrin operasyonunun terör örgütü PKK üzerinden kurulmak istenen İkinci İsrail planını bozacağını söyledi.



Bölgesel işbirliğinin önemine dikkat çeken Karataş, olası operasyonunun Amerika’nın Suriye ve Irak’taki beklentilerini de altüst edeceğini vurguladı.



Suriye’deki gelişmeleri satranç oyununa benzeten Karataş, Fırat nehrinin önemine değindi, “Fırat’ı kontrol etme savaşı var” dedi.



ulusal.com.tr