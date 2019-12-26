Beyazıt Karataş'tan İncirlik Üssü açıklaması

E. Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş sosyal medya hesabından ABD’nin Türkiye’deki üslerinin modernizasyon çalışmaları için 8 Türk şirketle anlaşmasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekirse İncirlik Üssü’nü kapatırız açıklamasının ardından ABD’nin bu adımı tartışma yaratmıştı. Karataş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bunun rutin bir süreç olduğunu, ABD’nin her istediğine izin verdiğimiz anlamının çıkmadığını vurguladı. ABD için nükleer bombalarının bulunduğu İncirlik Üssü’nün hayati öneme sahip olduğunu belirten Karataş, ABD ile ilişkilerde en kötü dönemin yaşandığını belirterek “mevcut durumda Türkiye ve ABD yönetimlerinin gerginliği daha fazla artırmak niyetinde olmadıklarını birbirlerine göstermeye çalıştıkları gözlenmektedir” ifadelerini kullandı.

Karataş açıklamasını “Ama bir gün Geldikleri Gibi Giderler” ifadeleriyle sonlandırdı.

Karataş’ın açıklamaları şu şekilde:

ABD Savunma Bakanlığı, Adana’daki İncirlik Üssü dahil olmak üzere Türkiye’de ABD Hava Kuvvetleri’ne ait askeri üs tesisleri ve destek birimlerinin modernizasyon, tasarım ve altyapı projelerini 8 Türk şirketine verdi.

Öncelikle bu karar Türkiye'ye yaptırımlar da içeren ABD'nin 2020 Savunma Bütçesinin onaylanması sonrası gelmiştir.

SEİA kapsamında Türkiye ABD ortak kullanımında olan İncirlik Üssü'ndekiler dahil bazı ihalelerin 8 Türk firmasına verilmesi konusu, İncirlik'in ABD kullanımına kapatılıp kapatılmaması tartışmalarını beraberinde getirmiştir.

ABD'nin 8 Türk Firmasına verdiği ihaleler, Türkiye'de kullandığı tesislerin bakım onarımına veya yeni tesislerin yapılmasına yönelik rutin bir uygulamadır. Bu izinlerin tamamı ev sahibi ülke Türkiye tarafından ABD'nin isteklerinin değerlendirilmesinden sonra verilmektedir.

Türkiye ABD ilişkilerinin gergin olduğu ve gerekirse İncirlik ve Kürecik'i ABD kullanımına kapatırız tartışmaları sonrası gelen ve 8 Türk şirketine verilen ihalelerin, çeşitli yorumları da beraberinde getirmesi gayet doğaldır.

ABD’nin kesinlikle içerisinde yer aldığı ve/veya destekledikleri olmak üzere son altmış yılda Türkiye-ABD arasında bir kısmı unutturulan, bir kısmı ise hiç konuşulmayan tüm krizlere göz attığımızda sözde müttefikimiz ABD'nin sicili zaten bozuktur.

Bakın bir kez daha vurgulamak istiyorum, ABD tarafından 8 Türk şirketine verilen ihaleler Türkiye'nin izin verdiği projelerdir. Bu ne demek? ABD'nin her önerisine veya istediği projeye kesinlikle hemen onay verilmemektedir.

Türkiye ve Türk halkına karşı düşmanca yaklaşan ve yaptırımları hayata geçirmeye çalışan FETÖ PKK KCK SDG PYD YPG YPJ terör örgütlerine destek veren ABD için uçaklardan atılabilen 50 Nükleer Bomba'nın da bulunduğu İncirlik Üssü hayati önemi haizdir.

Türkiye ABD ilişkilerinin gelebileceği en kötü zamanları yaşıyor olmamıza rağmen, mevcut durumda Türkiye ve ABD yönetimlerinin gerginliği daha fazla artırmak niyetinde olmadıklarını birbirlerine göstermeye çalıştıkları gözlenmektedir. Ama bir gün "Geldikleri Gibi Giderler"