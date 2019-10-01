Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, dün kaybettiğimiz Amiral Soner Polat'ın ardından Odatv'nin yaptığı habere tepki gösterdi. Karataş, "Şahsi intikam hırsı gözünü kaplamış" dedi

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Amiral Soner Polat, dün tedavi görüdüğü hastanede hayatını kaybetti.



Polat'ın ardından binlerce taziye mesajı atılırken, pek çok internet sitesi de Soner Polat'ın vefatını okuyucularına duyurdu.



O sitelerden biri de Odatv oldu. 'Aydınlık'ın acı günü' başlığını kullanan Odatv ise sosyal medyada pek çok tepki aldı.



Sosyal medya kullanıcıları Soner Polat'ın büyük bir amiral ve siyasetçi olduğunu vurgularken, Türkiye için acı bir kayıp olduğunu belirtti.



Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ise şunları yazdı:



"Odatv bu başlık ile aslında ne kadar aciz ve zavallı olduğunu göstermiş.



Şahsi intikam hırsı gözünü kaplamış.



Soner Polat, Türkiye'nin yetiştirdiği kahraman evlatlarından biridir.



Soner Yalçın büyük araştırmacılığınızı göstererek bu adi başlık nedeniyle özür dileyin."



ulusal.com.tr



