İstanbul Beykoz'da inşaat halindeki 33 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler 2 saatlik müdahalenin ardından güçlükle söndürülebildi.

Beykoz'da bir sitede inşaat halindeki 33 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Gece 24:00 sularında başlayan yangın, çatıda bulunan izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, binanın çok katlı olması nedeniyle alevlere hemen müdahale edemedi.



Araçlardaki hortumları birbirine bağlayan itfaiye, vinç yardımıyla binayı saran alevleri kontrol altına alabildi.



Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından alevler tamamen söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.







ulusal.com.tr