Sağlık durumuyla ilgili açıklama
Sağlık durumuyla ilgili açıklama
Türkeş'ten sert tepki
Türkeş'ten sert tepki
Eski milletvekili için 22.5 yıl hapis istemi
Eski milletvekili için 22.5 yıl hapis istemi
Sevan Nişanyan'ın nereye kaçtığı belli oldu
Sevan Nişanyan'ın nereye kaçtığı belli oldu

'Beyninden tümör alındı' haberine açıklama

Bir süredir Cushing sendromu tedavisi gören ünlü sanatçı Türkan Şoray'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

'Beyninden tümör alındı' haberine açıklama

"Beyninden Tümör Alındı" şeklinde çıkan haberlerden sonra yapılan açıklamada, Türkan Şoray'ın Hipofiz bezindeki küçük tümörden kaynaklanan teşhisle ameliyat olduğu, Hipofiz bezinde kortizon salgılayan iyi huylu küçük bir tümörün alındığı belirtildi.

Türkan Şoray'ın doktorundan yapılan açıklama:

Bir süredir Cushing sendromu nedeniyle takip edilen Türkan Şoray, tespit edilen hipofiz adenomu nedeniyle; 10.07.2017 tarihinde Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ameliyat oldu. Türkan Şoray, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu tarafından endoskopik transsfenoidal yöntemle ameliyat edildi. Ameliyatın başarıyla geçtiğini belirten Prof. Dr. Gazioğlu, Türkan Şoray'ın sağlının olağan seyrinde olduğunu belirtti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #cushing sendromu #Türkan Şoray
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Erdoğan'ın sözleri sonrası YÖK'ten ilk adım...
Sonraki Haber
Şimdi de Marmaris!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.