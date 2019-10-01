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Beyoğlu'ndaki cinayete iddianame

Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iki sanık hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Beyoğlu'ndaki cinayete iddianame

Taksim'de 23 yaşındaki Elektrik Mühendisi Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdüler. Güvenlik kameraları tarafından tespit edilip tutuklandılar. Şimdi o 2 zanlıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. İddianamede, şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'a "kasten öldürme" suçlaması yöneltildi.

İki kişi için ağırlaştırılmış müebbet ve 32'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame onay için başsavcılığa gönderildi.

Halit Ayar arkadaşını yurt dışına yolcu etmek isterken saldırıya uğramış, talihsiz genç yaşamını yitirmişti. O gece yaşananlar kameralar tarafından kaydedilmişti...


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Halit Ayar #İstiklal Caddesi #istanbul
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