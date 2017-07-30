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Beytüşşebap'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Faraşin kırsalına düzenlenen hava harekatında sözde Kato Jirka cephe sorumlusu Derya kod adlı teröristin ve sözde karargâh takımının da içerisinde olduğu değerlendirilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Beytüşşebap'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ın Beytüşşebap ve Faraşin kırsalına hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.

Yapılan bilgilendirmeye göre, 29 Temmuz 2017 tarihinde akşam saatlerinde Şırnak/Beytüşşebap-Faraşin bölgesinde devam eden Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener operasyonu kapsamında insansız hava araçları ile yapılan gözetleme esnasında teröristlerin askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Teröristlere yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi.

Teslim olan teröristin ifadesinde ve telsiz kestirmelerinde sözde Kato Jirka cephe sorumlusu Derya kod adlı terörist ve sözde karargâh takımının da içerisinde olduğu değerlendirilen 9 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları da emniyetle üslerine döndü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #şırnak #beytüşşebap #faraşin #Kato
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