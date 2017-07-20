Bilecik'te FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 1. ve 2. Asliye Ceza Mahkemesi Müdürü'nün gözaltına alındığı bildirildi.

Bilecik'te yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1. ve 2. Asliye Ceza Mahkemesi Müdürü'nün gözaltına alındığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması çerçevesinde K.Z'yi gözaltına aldı.



K.Z'nin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.