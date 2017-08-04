Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredattan evrim teorisi konusunu kaldırması üzerine, Bilim ve Ütopya Dergisi “Evrim Vardır” başlıklı özel sayısı yayımladı. Genel Yayın Emrah Maraşo, dergide evrimi İslam bilginlerinin çalışmalarıyla ortaya koyduklarını söyledi. Derslerden evrimin kaldırılmasına tepki gösteren Maraşo, “bunun Türk İslam uygarlığının birikimlerini yok saymak anlamına geldiğini” vurguladı

Bakanlık evrim teorisini ders müfredatından çıkardı, Bilim ve Ütopya dergisi harekete geçti. Dergi, karara tepki olarak “Evrim Vardır” özel sayısı çıkardı.



Bilim ve Ütopya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Maraşo, yoğun ilgi gören dergiyi neden çıkarma ihtiyacı duyduklarını Ulusal Kanal’a anlattı.



Maraşo, evrimi Darwin’den önce İslam bilginlerinin ortaya çıkardığını söyledi.



Maraşo, Türkiye çapında üniversitelerde “Evrim Vardır” etkinlikleri başlatacaklarını açıkladı.



Bilim ve Ütopya’nın Ağustos 2017 sayısını bayilerden ve magaza.bilimveutopya.com.tr adresinden edinebilirsiniz.



Bu arada derginin '#EvrimVardır' kapak sloganı saatlerce Twitter'da dünya gündeminde yer aldı.



HABER: SİNAN SUNGUR - KAMERA: UĞUR MARANGOZ

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