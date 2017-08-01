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Bin 700 TL aylığının bin lirasını İMECE'ye gönderdi

İMECE... El birliği, gönül birliği, kader birliği... Ulusal Gönüllüleri'nin bu çağrısına bir 84 yaşındaki Mersinli işçi emeklisi İdris Çakılca'da destek verdi. Bin 700 lira olan emekli aylığının bin lirasını gönül rahatlığı ile İMECE'ye göndererek katıldı.

Bin 700 TL aylığının bin lirasını İMECE'ye gönderdi

İdris Çakılca...Sıkı bir Ulusal Kanal izleyicisi. Ana haberi, programları hiç kaçırmıyor.

Ulusal Kanal'ın Türksat borcunu nedeniyle Ulusal Gönüllülerinin İMECE kampanyasını duyunca hemen harekete geçti. Şanlıurfa'da Atatürk büstüne yapılan saldırı onu daha da kızdırdı.

Bin 700 lira olan emekli aylığının bin lirasını Ulusal Gönüllülerine gönderdi.

84 yaşında olan İdris amca, "Önce Vatan" diyor.

İdris Çalıkca diğer gönüllülere de çağrı yapıyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #imece #İdris Çakılca #Ulusal Gönüllüleri
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