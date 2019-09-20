AK Partili Binali Yıldırım'ın ABD'de Google'ı ziyaretinde Galatasaray ayrıntısı dikkatleri çekti. Ziyarette Yıldırım'a ikram edilen kahvelerin köpüğünde dört yıldızlı Galatasaray logosu yer aldı. Yıldırım, ayrıntı için "Ayrıca Galatasaray’ın bu diyarlarda da taraftarı var sanırım, kahvelerdeki ayrıntı gözümden kaçmadı" dedi

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