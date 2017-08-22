Asya'nın finans merkezlerinden Singapur'a resmi ziyarette bulunan Başbakan Binali Yıldırım, temaslarının ardından Vietnam'a gidecek. Bu Türkiye'den Vietnam'a Başbakan düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için bulunduğu Singapur'daki temaslarının ardından Vietnam'a geçecek.



Asya'nın finans merkezlerinden Singapur'a resmi ziyarette bulunan Yıldırım, 23-24 Ağustos tarihlerinde Vietnam'a geçecek.



Yıldırım'ın ziyareti, diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 1978 yılından bu yana Vietnam'a Başbakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor.



Başbakanlık kaynaklarına göre Vietnam Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile görüşecek olan Yıldırım, Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan tarafından da kabul edilecek.



İş Forumlarının da yapılacağı Vietnam ziyaretinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde adımlar atılması bekleniyor.





ulusal.com.tr