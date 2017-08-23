Başbakan Binali Yıldırım iki gün sürecek Vietnam ziyaretine başladı. Resmi törenle karşılanan Yıldırım, ziyaretin Vietnam ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını umut ettiğini söyledi. Heyetlerarası görüşmede ekonomi, gümrük ve standartlar alanında 3 anlaşma imzalandı.

Başbakan Binali Yıldırım resmi temaslarda bulunmak Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye gitti.



Noi Bai Uluslararası Havalimanında, Türkiye'nin Hanoi Büyükelçisi Akif Ayhan tarafından karşılanan Yıldırım için otelde bir süre dinledikten sonra resmi temaslarına başladı.



İlk olarak Milli Kahramanlar ve Şehitler Anıtına çelenk bırakan Yıldırım, daha sonra Vietnam bağımsızlık hareketinin önderi ve ülkenin ilk başkanı Ho'nun mozolesini ziyaret etti.



Yıldırım, daha sonra Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc tarafından resmi törenle karşılandı.



Törenin ardından iki Başbakan'ın başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildi.



Vietnam halkının ülkesini savunma konusunda gösterdiği kahramanlık mücadelesinin Türk halkı tarafından çok iyi bilindiğini ve takdir edildiğini belirten Yıldırım, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1978 yılında tesis edildiğini anımsattı.



"Vietnam'ı Güneydoğu Asya bölgesinde güçlü ve güvenilir bir ortak olarak görüyoruz." diyen Yıldırım, iki ülke arasında muazzam bir iş birliği için iyi bir fırsat var." dedi.



Türkiye ile Vietnam arasında ekonomi, gümrük ve standartlar alanında 3 anlaşma imzalandı. Basına kapalı şekilde devam eden toplantı sonrası iki başbakan ortak basın toplantısı düzenledi.



Yıldırım, yarın Türkiye'ye dönecek.





ulusal.com.tr