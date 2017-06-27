Bingöl'ün Genç ilçesinde saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK'dan yapılan açıklamada; Bingöl'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda altı dinamik hedef ve bir silahlı mevzi imha edildi.



Bugün ayrıca saat 15.45'te alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine de hava harekatı düzenlendi.



Hava harekatı sonucu bir korugan ile 3 silah mevzisi imha edildi. Yapılan ilk tespitlere göre 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.



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