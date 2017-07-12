BİNGÖL Yayladere'de teröristlere yönelik silahlı İHA ile düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; bugün sabah saatlerinde, Bingöl Yayladere’de devam eden hava destekli operasyon kapsamında birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik silahlı İHA ile düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.