Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK'lı bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK'lı bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK mensubu bir terörist, Genç ilçesine bağlı Suvaran Jandarma Karakolu Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız teslim oldu.



Sivil kıyafetle teslim olan teröristin adli işlemleri sürüyor.