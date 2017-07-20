Yaralı korucular, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı.
Diyarbakır-Bingöl karayolunun Genç İlçesi'ne bağlı Yayla Köyü mevkiinde bulunan güvenlik noktasına dün gece bir grup PKK'lı terörist tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda yaralanan 2 korucu, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.
Bingöl'ün Genç İlçesi'ne bağlı Yayla Köyü yakınlarındaki güvenlik noktasına PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda, 2 güvenlik korucusu yaralandı.
Yaralı korucular, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı.
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