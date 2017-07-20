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Bingöl'de güvenlik noktasına saldırı: 2 korucu yaralandı

Bingöl'ün Genç İlçesi'ne bağlı Yayla Köyü yakınlarındaki güvenlik noktasına PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda, 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Bingöl'de güvenlik noktasına saldırı: 2 korucu yaralandı

Yaralı korucular, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı.
 
Diyarbakır-Bingöl karayolunun Genç İlçesi'ne bağlı Yayla Köyü mevkiinde bulunan güvenlik noktasına dün gece bir grup PKK'lı terörist tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 2 korucu, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pkk #genç #bingöl
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