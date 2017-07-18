Bingöl'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 6 şüpheli terör örgütü üyeliği nedeniyle gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde arama yapıldı.



Soruşturma sürüyor.