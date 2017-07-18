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Bingöl'de IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Bingöl'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Bingöl'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 şüpheli terör örgütü üyeliği nedeniyle gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör örgütü #şüpheli #gözaltı #operasyon #ışid #bingöl
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