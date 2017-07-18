Bingöl'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 6 şüpheli terör örgütü üyeliği nedeniyle gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde arama yapıldı.
Soruşturma sürüyor.
Bingöl'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
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