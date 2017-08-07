Bingöl'ün Genç ilçesinde, PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bingöl-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresi Doğankaya köyü mevkisinde, PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanmış ve 120 kilogram amonyum nitratla güçlendirilmiş uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı tespit edildi.



Patlayıcı, güvenlik önlemi alınmasının ardından bomba imha ekiplerince infilak ettirildi.