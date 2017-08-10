Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, bölgede yürütülen terör operasyonu kapsamında keşif ve gözetleme yapan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü bölgesinde keşif ve gözetleme görevi yürüten güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı.
Çatışmada yaralanan 2 askerden biri, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Diğer askerin ise tedavisi sürüyor.
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, bölgede yürütülen terör operasyonu kapsamında keşif ve gözetleme yapan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, bölgede yürütülen terör operasyonu kapsamında keşif ve gözetleme yapan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
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