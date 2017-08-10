Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, bölgede yürütülen terör operasyonu kapsamında keşif ve gözetleme yapan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, bölgede yürütülen terör operasyonu kapsamında keşif ve gözetleme yapan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü bölgesinde keşif ve gözetleme görevi yürüten güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı.



Çatışmada yaralanan 2 askerden biri, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Diğer askerin ise tedavisi sürüyor.