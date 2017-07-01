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Bingöl Karacehennem ormanında çatışma: 2 terörist öldürüldü

BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi yakınlarında, Rem Yaylası'ndaki Karacehennem Ormanı'nda tespit edilen teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

Bingöl Karacehennem ormanında çatışma: 2 terörist öldürüldü

BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi yakınlarında, Rem Yaylası'ndaki Karacehennem Ormanı'nda tespit edilen teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

Çatışma bölgesinde yapılan aramalarda, silah, el bombası, mühimmat ve yaşam malzemesi ile gıda maddesi bulundu.

Bingöl Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bingöl ili Karlıova ilçesi Kızılağaç Köyü Meşeli Mezrası  Rem Yaylası Karacehennem Ormanı Mevkiinde barındıkları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla 29 Haziran 2017 günü gerçekleştirilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu (Erkek) etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan arazi aramasında bulunan sığınakta ve etkisiz hale getirilen teröristlere üzerinde; 2 M-16 piyade tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 7,62 mm 143 Kaleşnikof mermisi, 146 adet 5,56 mm M-16 piyade tüfeği mermisi, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 M-16 piyade tüfeği, 1 örgüt mensubu kimlik kartı, 3 kod listesi, 5 fotoğraf, 1 dinleme cihazı, 2 hafıza kartı, 2 usb bellek, 1 rozet, 20 kg peynir, 50 kg un, 2 kasa domates, 7 kutu çikolata, 4 kutu bisküvi, 1 neşter ve 3 jilet ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda yaşam malzemeleri olay yerinde imha edilmiş, delil niteliği olabilecek diğer muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bingöl #Karlıova #karacehennem ormanı #terörist
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