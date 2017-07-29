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Bingöl Karlıova'da karakola taciz ateşi

BİNGÖL'ün Karlıova İlçesine bağlı Yiğitler Köyü Jandarma Karakolu'na dün gece PKK'lı teröristler taciz ateşi açtı

Bingöl Karlıova'da karakola taciz ateşi

BİNGÖL'ün Karlıova İlçesine bağlı Yiğitler Köyü Jandarma Karakolu'na dün gece PKK'lı teröristler taciz ateşi açtı.Güvenlik güçlerinin karşı ateşi üzerine teröristler kaçtı.

Karlıova İlçesi'ne bağlı Yiğitler Köyü Jandarma Karakolu'na dün gece saat 22.00 sıralarında, teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.

Karakolda görevli askerlerin de karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma çıktı.

Yoğun ateş altında kalan teröristler kaçtı.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon devam ediyor.

Karakola taciz ateşi sırasında can kaybı ve yaralanan olmadığı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bingöl #Karlıova
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